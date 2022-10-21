ملابس مستعملة في “زارا”

2022/10/21 | 14:26 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (دينار- lifestyle) أطلقت “إنديتكس”، مجموعة الأزياء التي تمتلك العلامة التجارية “زارا” خدمة جديدة للتجارة في الملابس المستعملة ببريطانيا.وقالت زارا اليوم الجمعة، إنها ستطلق خدمة لعملائها في بريطانيا لبيع الملابس المستعملة أو إصلاحها أو التبرع بها، مما ينقل العلامة التجارية الإسبانية إلى تجارة الملابس المستعملة.وستتوفر المنصة، التي سيتم إطلاقها في الثالث من نوفمبر/ تشرين […]

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