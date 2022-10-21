المرور العامة تفصل خطوات تجديد إجازة السياقة

2022/10/21 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، الجمعة، خطوات تجديد اجازة السياقة.وذكرت المديرية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن “اجازة السياقة، هي ‏وثيقة رسمية قانونية يجب أن يحصل عليها قائد المركبة، وتقوم مفارزنا […]

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