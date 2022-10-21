سنكاوي: تنظيم داعش زرع قنابل في العراق ستبقى تنفجر لغاية نصف قرن آخر

2022/10/21 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صرّح مسؤول قوات البيشمركة في محور كرمسير، وعضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، محمود سنكاوي، اليوم الجمعة، بأن تنظيم داعش زرع قنابل في العراق ستبقى تنفجر لغاية نصف قرن آخر.وقال […]

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