رونالدو ومانشستر يونايتد.. المدرب يغلق الباب واللاعب لا يعتذر والنهاية تقترب

2022/10/21 | 14:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت نهاية قصة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد على ما يبدو، وسط تقارير صحفية عن وضع خيارين أمام اللاعب، فإما فسخ العقد قبل نهايته أو الانتظار لسوق الانتقالات الشتوي على أمل الحصول على عرض جيد لبيعه.

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