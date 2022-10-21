حزب البارزاني يكشف عن حقائبه في حكومة السوداني ويؤكد مواصلة المفاوضات

2022/10/21 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الجمعة، عن الحقائب الوزارية التي ستكون لحزبه في حكومة المكلف محمد شياع السوداني، فيما نفى وجود خلافات بشأن المناصب الوزاريةوقال شعبان، لـ (بغداد اليوم) إن "الترشيحات للمناصب سواء في بغداد أو إقليم كردستان تكون باختيار القيادة العليا في الحزب وفقا لما يرونه مناسبا".وأضاف أنه "لاتوجد خلافات على المناصب الوزارية"، مبينا أنه "على الأغلب فأن وزارة الخارجية حسمت لنا فضلا عن وزاتين بينها واحدة خدمية".

وتابع، أنه "لدينا تواصل مع رئيس الوزراء المكلف لتسمية المرشحين".

من جهته، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الجمعة، أن حزبه لديه شروط لدعم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وقال سلام لـ (بغداد اليوم)، إنه "قبل الحديث عن المناصب وحصة الحزب من الوزارات والجانب المالي وقضية النفط والغاز، فهناك مبادئ لا بد من الحكومة الجديدة الالتزام بها".

وأضاف أن "المبادئ الثلاثة، التوافق والشراكة والتوازن، في إدارة الدولة، هي أهم الشروط التي يجب توفرها في حكومة السوداني وفي حال الالتزام بها سيلقى كل الدعم منا".

بالمقابل، علق رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، على بيان الاطار التنسيقي حول اختيار المرشحين للوزارات في الحكومة الجديدة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمكلف، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "إشارة الى بيان الإطار التنسيقي، نؤكد أن الإتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات"، مبينا أنه "ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".

واعلن الاطار التنسيقي، امس الخميس، تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باختيار الوزرارات التي تتعلق بوزن الاطار وتدوير الوزارات بين المكونات واستثناء الداخلية والدفاع من المحاصصة.

وقال الاطار في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "عقد اليوم الخميس ٢٠-١٠-٢٠٢٢ اجتماعه الاعتيادي لبحث تشكيل الحكومة وتذليل العقبات امام رئيس مجلس الوزراء المكلف".

واضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع تفويض رئيس الوزراء المكلف باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الاطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم باعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات"، مضيفًا ان "الاطار التنسيقي فوض السيد السوداني بالاختيار بين المرشحين او اقتراح مرشحين جدد".

وأوضح الاطار أنه "تم تفويض رئيس الوزراء المكلف بتدوير الوزارات بين المكونات او داخل المكون، و استثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية او عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري".

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