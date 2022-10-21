"أجساد ينهشها الدود والقمل".. شهادة صادمة عن مهاجرين سوريين معتقلين في ليبيا

2022/10/21 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني عشرات المهاجرين السوريين في مراكز الاحتجاز في الغرب الليبي أوضاعا مأساوية وهم الذين كانوا يأملون بالتحول إلى الفضاء الأوروبي هربا من ويلات الحرب والدمار في بلادهم وليس المكوث في ليبيا في ظلّ صمت محلي ودولي رهيب.

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