بلينكن وغوتيريش يشددان على أهمية حماية مبادئ الأمم المتحدة

2022/10/21 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية حماية مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالسيادة وسلامة الأراضي.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلينكن اتصل بغوتيريش حيث شدد الجانبان على أهمية حماية مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالسيادة وسلامة الأراضي، وبخاصة في ضوء محاولة روسيا غير القانونية ضم أراض أوكرانية إليها.

وناقش الجانبان أيضاً ضرورة استمرار عمل الأمم المتحدة لمعالجة الأزمات الأمنية والإنسانية العاجلة في أوكرانيا وهايتي.

وأعرب بلينكن عن قلقه البالغ إزاء تصعيد القتال في شمال إثيوبيا واحتمال وقوع فظائع جماعية، وشدد على ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل فوري ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق والمشاركة بحسن نية في المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل وسحب إريتريا قواتها من شمال إثيوبيا.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز نظام الأمم المتحدة وتحديثه لضمان جهوزية المنظمة لمواجهة التحديات الجماعية الأكثر إلحاحاً في العالم، بما في ذلك الصحة العالمية والمناخ والأمن الغذائي.

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