البرلمان الالماني يوافق على تمديد مهمة قوات بلاده في العراق

2022/10/21 | 15:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: وافق البرلمان الألماني، الجمعة 10/21/2022، على تمديد مهمة قواتها العاملة ضمن...

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