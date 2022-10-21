إيران توجه نداءً لمواطنيها: لا تسافروا إلى أوكرانيا أطلاقاً

2022/10/21 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم

الجمعة، جميع المواطنين الإيرانيين

للامتناع عن السفر إلى أوكرانيا "بسبب

تصاعد النزاعات وتزايد انعدام الأمن.

وجاء في بيان الإدارة القنصلية العامة

بالوزارة: "بسبب تصا

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