2022/10/21 | 15:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d-daxKjWafs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خان الكمرك معلم تاريخي موصلي يعود لعام 1704 | ظهيرة الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خان الكمرك معلم تاريخي موصلي يعود لعام 1704 | ظهيرة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).