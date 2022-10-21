إسرائيل ترد على تقرير الأمم المتحدة : “معادِ للسامية”

2022/10/21 | 15:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني رد رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد على التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة والذي يتهم إسرائيل بمخالفة القانون الدولي، معتبرا أن التقرير الأممي “معاد للسامية”.وقال: “رغم أنني لم أكن رئيسا للوزراء في وقت […]

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