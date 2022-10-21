2022/10/21 | 15:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني دعت تركيا الجمعة إلى “رفع العقوبات” عن فنزويلا وإيران لمواجهة ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في أوكرانيا.وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: “العالم كله بحاجة للنفط والغاز الطبيعي من فنزويلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تدعو إلى رفع العقوبات عن فنزويلا وايران المركز الخبري الوطني.

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