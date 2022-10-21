2022/10/21 | 15:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستهلت رحلة اليخوت الفاخرة المرتقبة من فندق "ريتز كارلتون" المنتظرة أخيرًا، وذلك بعد تأخير دام ثلاث سنوات ونصف السنة عن الموعد الذي كان مقرر أساسًا لإبحار رحلتها الأولى.

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