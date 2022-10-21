البرلمان الألماني يوافق على تمديد مهمة قوات بلاده في العراق

2022/10/21 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وافق البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، على تمديد مهمة قوات بلاده في إقليم كردستان وعموم العراق، العاملة ضمن قوات الناتو للتصدي لتنظيم داعش الارهابي، لمدة عام إضافي.

وذكرت وكالة الانباء الالمانية، وتابعتها (بغداد اليوم)، أنه اجتمع البرلمان الألماني اليوم، للتصويت على قرار الحكومة الألمانية تمديد مهمة قواتها في العراق، والعاملة ضمن قوات الناتو للتصدي لتنظيم داعش الارهابي، لمدة عام آخر.

واضافت، أنه لدى ألمانيا 500 مستشار عسكري في العراق وإقليم كردستان، وبحسب قرارات الحكومة الألمانية، لن يسمح بتواجد عدد أكبر، مضيفة أنه من المرجح أن يوافق البرلمان الألماني على قرار التمديد لغاية تشرين الأول عام 2023.

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