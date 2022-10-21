نجم برشلونة بابلو جافي يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب عالميا لعام 2022

2022/10/21 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، الفائز بجائزة الفتى الذهبي 2022، كأفضل لاعب شاب في العالم لهذا العام.

وحسم جائزة الفتى الذهبي، نجم نادي برشلونة، بابلو جافي، كأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2022.

وتفوق بابلو جافي على كل من إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد، وجود ببيلينغهام نجم بوروسيا دورتموند، وكذلك جمال موسيال نجم بايرن ميونخ، وبيدري غونزاليز من برشلونة.

وكشفت المجلة الإيطالية، عن الفائز بجائزة الفتى الذهبي في مؤتمر صحفي، أقيم ظهر اليوم الجمعة في مدينة باليرمو في إيطاليا.

على أن يتم توزيع الجوائز بشكل رسمي يوم 7 من تشرين الثاني 2022، في حفل ضخم يتم تنظيمه على مسرح فاخر في مدينة تورينو الإيطالية.

يذكر، أن نجم برشلونة الشاب بيدري غونزاليز، توج بجائزة الفتى الذهبي في العام الماضي 2021 كأفضل لاعب شاب في العالم.

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