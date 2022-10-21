الرواتب الحكومية تنمو والايرادات غير النفطية تتراجع.. منار العبيدي

2022/10/21 | 16:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي:

نمت الرواتب الحكومية بمقدار 7.58% مقارنة مع الرواتب الحكومية في 2019 ولتبلغ معدل الرواتب الشهرية بمقدار 3.64 ترليون دينار عراقيونمت رواتب الرعايا الاجتماعية بمقدار 16.55% مقارنة مع رواتب الرعايا الاجتماعية في 2019 ولتبلغ معدل رواتب الرعايا الاجتماعية 1.9 ترليون دينار عراقيبالمقابل انخفضت الايرادات غير النفطية للدولة العراقية بواقع 3% مقارنة مع 2019 لتبلغ معدل الايرادات غير النفطية الشهرية فقط 674 مليار دينار عراقيجرت العادة عندما تقوم ادارة اي شركة برفع رواتب موظفيها مع تراجع ايراداتها فان مجلس الادارة سيقوم مباشرة باقالة الادارة التنفيذية فورا لفشلها في ادارة الشركة فهل ينطبق هذا المثال على العراق ان اردنا اعتباره شركةبالمقابل لو فرضنا ان العراق كان بلا نفط فأن مقدار عجز الحكومة (اذا ما اعتبرنا ان الحكومة تصرف رواتب فقط دون اية مصاريف اخرى) سيكون 5 ترليون دينار عراقي شهريافالحمد لله على نعمة النفط وعلى نعمة الجهل

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