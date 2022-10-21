حزب الله واتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

2022/10/21 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المنتظر أن يوقع لبنان الأسبوع المقبل على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعد نجاح الوساطة الأميركية في إبرامه، وقبول حزب الله به أمام المعطيات الاقتصادية والسياسية المأساوية في بيروت.

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