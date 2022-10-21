2022/10/21 | 16:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات رسمية بريطانية، اليوم

الجمعة، أن المملكة المتحدة سجلت خلال

أسبوع مليوني إصابة بفيروس كورونا،

وذلك لأول مرة في ثلاثة أشهر.

ووفقا لأحدث الأرقام من مكتب الإحصاءات

الوطنية، استمر عدد الإصابا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تسجل مليوني إصابة بكورونا في أسبوع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تسجل مليوني إصابة بكورونا في أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).