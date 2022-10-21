2022/10/21 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يحتاج الجسم إلى الماء وهذا الأمر يعلمه معظمنا حيث يتكون الجسم من أكثر 60% من الماء وجميع الأعضاء الموجودة في الجسم تحتاج إلى الماء بما في ذلك الرئتان والعضلات والكلى والدماغ والقلب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحسين المزاج والحد من الصداع..



6 فوائد صحية لشرب كميات كافية من الماء بشكل يومي المركز الخبري الوطني.

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