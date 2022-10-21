2022/10/21 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



تساقط الثلوج في قضاء جومان شرق محافظة أربيل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تساقط الثلوج في قضاء جومان شرق محافظة أربيل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تساقط الثلوج في قضاء جومان شرق محافظة أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).