النوم الجيد.. مفيد لصحة القلب أيضًا

2022/10/21 | 16:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت دراسة جديدة بإضافة قسط جيد من النوم ليلًا إلى قائمة مهامك اليومية، إذا كنت ترغب بالحفاظ على صحة قلبك.

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