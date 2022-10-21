2022/10/21 | 16:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف مصدر امني، الجمعة 10/21/2022، عن تفكيك خلية إرهابية كانت تروم...

ظهرت المقالة العراق يفكك خلية ارهابية عابرة للحدود تنوي التفجير بإيران أولاً على المسلة.

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