2022/10/21 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..هطول الامطار في السليمانية

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