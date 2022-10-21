2022/10/21 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار النفط العالمية ترتفع مقتربةً من 93 دولاراً للبرميل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط العالمية ترتفع مقتربةً من 93 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط العالمية ترتفع مقتربةً من 93 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).