الليلة.. السوداني يضرب موعداً مع 3 اجتماعات لحسم 40% متبقية بكابينته الوزارية

2022/10/21 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- يغداد

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، اليوم الجمعة، ان رئيس الوزراء المكلف سيعقد 3 اجتماعات حاسمة اليوم.

وقال جدعان لـ (بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيعقد 3 اجتماعات مهمة مع قوى وتحالفات في بغداد لبحث تشكيلة الحكومة وحسم قائمة الاسماء المرشحة مؤكدا بان اكثر من 60% من الكابينة حسمت حتى الان بينها وزارة امنية".

واضاف ان "نتائج الاجتماعات الثلاثة هي من تقرر مصير جلسة يوم غد، لكن وفق القراءات هناك توافقات مهمة حيال الاسراع بتشكيل الحكومة القادمة"، مبينا ان "جلسة السبت قائمة ولم تؤجل حتى الان".

واشار الى ان" الحديث عن خلافات بين قوى الاطار حول بعض الاسماء المرشحة غير دقيق".

وعلق رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، على بيان الاطار التنسيقي حول اختيار المرشحين للوزارات في الحكومة الجديدة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمكلف، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "إشارة الى بيان الإطار التنسيقي، نؤكد أن الإتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات"، مبينا أنه "ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".

واعلن الاطار التنسيقي، امس الخميس، تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باختيار الوزرارات التي تتعلق بوزن الاطار وتدوير الوزارات بين المكونات واستثناء الداخلية والدفاع من المحاصصة.

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