ضبط (3) صهاريج نفطية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الجنوبي

2022/10/21 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط (3) صهاريج تحتوي منتوج نفطي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ان “منفذ ميناء أم قصر الجنوبي يتمكن من ضبط (3) حوضيات (صهريج) تحتوي ( منتوج نفطي) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”، مبينة انه “ومن خلال اجراء الفحص المختبري تبين ان المنتوج غير مطابق للمواصفات مما تسبب بجريمة اقتصادية”.

واضافت انه “تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائرة العاملة وتم تنظيم محضر ضبط اصولي واحاله العجلات الى مركز شرطة كمرك خور عبدالله”.

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