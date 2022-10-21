2022/10/21 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعاً جديداً اقتربت معه من 93 دولاراً للبرميل.وبلغ سعر خام برنت 92.89 دولاراً للبرميل، مقارنةً بـ 92.38 دولاراً عند الإغلاق أمس.وارتفع سعر الخام الأميركي مُسجلاً 84.82 دولاراً للبرميل، فيما كان قد أغلق أمس عند 84.50 دولاراً.

التالي

منذ 5 ساعات

العراق يستعين بشركات عالمية لتنفيذ مشروعه الخاص بتحويل النفايات لطاقة كهربائية

منذ 7 ساعات

تعرف على أسعار النفط في الاسواق العالمية

منذ 7 ساعات

أسعار الذهب تتجه نحو الانخفاض

منذ 19 ساعة

خبير اقتصادي يتحدث عن أثر تذبذب أسعار صرف الدولار على السوق المحلية

منذ 20 ساعة

اقتصادي: نسبة الفقر وصلت 40% في العراق

منذ يوم واحد

بورصة بغداد تغلق على انخفاض طفيف بأسعار الدولار

منذ يوم واحد

بورصة العراق تنهي تعاملات الاسبوع على ارتفاع بنسبة 0.57%

منذ يوم واحد

البنك المركزي يطالب بتزويده بمعلومات للحسابات المصرفية للشركات المتورطة

منذ يومين

الأعلى منذ 20 عاما..



اقتصادي يكشف نسبة الفقر في العراق

منذ يومين

الذهب في قاع أدنى مستوى في ثلاث أسابيع بسبب صعود الدولار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تعاود الارتفاع وتقترب من 93 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تعاود الارتفاع وتقترب من 93 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).