رؤية أمريكية لحكم العراق الجديد،احذروا الشعب

2022/10/21 | 17:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة طرح “معهد السلام الأمريكي” رؤية حذرة لتطورات المشهد السياسي الحالي في العراق، برغم ترحيب اللاعبين الإقليميين والدوليين بتقدم عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حيث لفت إلى فجوة الإحباط الشعبي العام المتزايدة بين الناس والنظام، والى التساؤلات حول ما يمكن أن يفعله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الآن.وذكر التقرير الأمريكي، الذي …

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