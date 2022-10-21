المرور تحدد قيمة تجديد “إجازات السوق” والاليات المتعبة

2022/10/21 | 17:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، آلية تجديد إجازات السوق، فيما حددت فئات الرسوم.وقالت المديرية في بيان تلقته / المعلومة /، أن “اجازة السياقة ‏وثيقة رسمية قانونية يجب أن يحصل عليها قائد المركبة، وتقوم مفارزنا بالمحاسبة على عدم الحصول على إجازة السياقة او عدم تجديدها”.وأضافت ان “آلية تجديد اجازة …

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