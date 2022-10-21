الحج والعمرة: العراقيون ثاني أكثر الشعوب اداءً لمناسك العمرة

2022/10/21 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة،

الجمعة، ان العراقيين هم ثاني أكثر

الشعوب أداءً لمناسك العمرة في الديار

المقدسة خلال الموسم الحالي.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان" البيانات الرسمية

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