2022/10/21 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، القبض على عصابة خطرة تمتهن السرقة بحوزتها نحو 90 جهاز موبايل في ديالى.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بعد ورود معلومات عن تعرض عدداً من المحال التجارية لبيع اجهزة (الموبايلات) للسرقة في محافظة ديالى تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لمتابعة الموضوع".

وأضافت "ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري تم التوصل لمعلومات عن وجود عصابة مكونة من (4) متهمين تقوم بعمليات السرقة في عدد من مناطق محافظة ديالى".

وأوضحت انه "نتيجة للمتابعة المستمرة من قبل الفريق المختص في وكالة الاستخبارات تم القبض على احد افراد هذه العصابة ومن خلال التحقيقات اعترف بعمليات سرقة لعدد من المحال وبالاشتراك مع 3 اخرين".

وتابعت "وبدلالة المتهم تم ضبط (89) موبايل قام افراد العصابة بسرقتها كانت مخبأة داخل عجلة تابعة لهم وبعد استحصال الموافقات القضائية تم القاء القبض على المتهمين الاخرين واحالتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة تمتهن السرقة بحوزتها نحو 90 جهاز موبايل في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة تمتهن السرقة بحوزتها نحو 90 جهاز موبايل في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).