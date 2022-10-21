مكتب رئيس الوزراء المكلف يصدر تنويهاً جديداً

2022/10/21 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، تنويها جديدا.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من غير المصرّح لأيّ شخص أو جهة التحدث بأسم المكتب في أي مكان".

ودعا الجميع الى "إبلاغنا عن أي شخص يمارس هذا الدور لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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