شاهد بالفيديو.. الشماع :سعر بيع برميل النفط مناسب للاقتصاد العراقي لكن الاستثمار خاطئ

2022/10/21 | 17:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MM7MyeYEP2I

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