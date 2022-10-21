نائب عن القانون: لا جلسة غداً وبيع مناصب بكابينة السوداني تضليل وشائعات

2022/10/21 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد نائب عن كتلة دولة القانون، عقد جلسة البرلمان يوم غد السبت للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.وقال محمد الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “جلسة التصويت على الكابينة الوزارية لحكومة السوداني ستكون ما بين أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة، وستحدد احدى هذه الأيام الثلاثة للتصويت”.وأضاف “هنالك من يحاول تضليل الحقائق عبر بث الاشاعات حول انشقاقات او ان هنالك أموالا تدفع ومناصب تباع، او ضغوط تمارس على السوداني او تكون حكومة محاصصة وهذه ما هي الا اعلان خطر على حكومة لم تر النور بعد”.وكانت مصادر ونواب يرجحون عقد جلسة البرلمان غداص السبت للتصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة.

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