2022/10/21 | 17:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أظهرت بيانات رسمية بريطانية، الجمعة 10/21/2022، أن المملكة المتحدة سجلت خلال...

ظهرت المقالة بريطانيا تسجل مليوني إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع أولاً على المسلة.

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