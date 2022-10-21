2022/10/21 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، اليوم الجمعة، عن استكمال فرش الطبقة الأولى من مدخل الطريق الرابط ببن ميناء الفاو الكبير وصولا الى النفق المغمور وبطول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير عام الموانئ يعلن فرش الطبقة الأولى من الطريق الرابط بين ميناء الفاو والنفق المغمور المركز الخبري الوطني.

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