غداة ما كشفته واشنطن.. إيران تطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا لحماية حياتهم

2022/10/21 | 18:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت إيران مواطنيها في أوكرانيا على مغادرة البلاد وتجنب السفر إلى هناك بسبب "الاشتباكات العسكرية المتصاعدة والاضطرابات المتزايدة"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

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