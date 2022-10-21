2022/10/21 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الكوليرا" يستشرس في لبنان..مستشفيات تدق ناقوس الخطر وتحذير من كارثة صحية

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