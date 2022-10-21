ومضة الامل .. الأنثى أنت – ميادة حمزة الحسيني

2022/10/21 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميادة حمزة الحسيني قارورة يزداد لمعانها وبريقها اذا ما سمعت كلمة حب أو انعكس عليها ظل الاهتمام وتتهشم وتسمع لهشيمها صرخة اذا ما ألقيت على مسامعها كلمة ليست في حقها ولا تليق بها .خلقت لتزيد الكون جمالا و بلمسة أناملها تتقد ألوان الفرح في كل مكان .الانثى ربيع متجدد يملا الكون بهجة وسرور […]

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