كان حلماً.. وتحقق في بغداد – محمد سيف المفتي

2022/10/21 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد سيف المفتي حلمت لسنوات بأن التقي بـ هشام الذهبي، قررت قبل عدة اشهر تنفيذ هذا الحلم، سأركب الطائرة وأهبط في مطار بغداد وأبحث عنه حتى أجده، أجلس معه لساعة زمن وأعود الى المطار وبذلك أكون قد حققت حلمي بزيارة العراق الذي أحبه ورأيت بصمة بيضاء على تاريخ أقل ما يقال عنه داكن.قرأت […]

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