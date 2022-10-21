2022/10/21 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أوقفت الوكالة الدولية للنزاهة في التنس، اليوم الجمعة، النجمة الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالميا سابقا، بشكل مؤقت لتعاطيها مادة منشطة.وجاء في بيان للوكالة “قدمت هاليب عينة أثناء مشاركتها في بطولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيقاف نجمة التنس هاليب المصنفة أولى عالميا والسبب المنشطات! المركز الخبري الوطني.

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