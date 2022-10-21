قيادي في الفتح: السوداني سيشكل لجنة مركزية لحل ملف” الهول السوري”

2022/10/21 | 18:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الجمعة، بان رئيس الوزراء المكلف سيشكل لجنة مركزية لحلف ملف الهول السوري.

وقال عبد الهادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيشكل فورا حسم التصويت على الكابينة الوزارية لجنة عليا لحلف ملف الهول السوري الذي يمثل ابرز التهديدات للملف القومي في العراق”.

واضاف،ان” عدة خيارات طرحت من اجل حسم التهديدات القادمة من الهول خاصة وانه الادارة الامريكية تتحكم به وهي من تديره بشكل مباشر عبر اليات متعددة وتحاول من خلالها تحقيق اهداف جيو سياسية في المنطقة”.

واشار الى ان” حسم مصير مخيم الهول السوري ذو بعد استراتيجي امني للعراق خاصة وانه الاكثر تضررا من وجوده بالوقت الراهن”.

وانشى مخيم الهول السوري منذ سنوات عدة لجمع شتات تنظيم داعش واسر قادته وعناصره في العراق وسورياومناطق اخرى”.

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