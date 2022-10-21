بحوزتها نحو 90 جهاز نقال.. الاطاحة بعصابة سرقة في ديالى

2022/10/21 | 18:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على عصابة خطره تمتهن السرقة بحوزتها نحو 90 جهاز نقال في ديالى.

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