الاطاحة بـ”امناء مشاجب” داعش الإرهابي شمالي بغداد

2022/10/21 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الإطاحة بأمناء مشاجب داعش الإرهابي شمالي بغداد.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم) إن "قوة من مديرية الامن و الانضباط / هيئة التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على عنصرين مهمين ينتميان لفلول (داعش) الإرهابي ويشغلان منصب (أمناء مشاجب) لدى التنظيم الإرهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضافت ان "العملية أسفرت عن كشف وكر للعتاد والسلاح والمواد المتفجرة التي يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في عملياته الإرهابية".

وأوضحت ان "هذا المجهود جاء بعد البحث وكشف المعطيات، حيث وجدت مخازن العتاد مطمورة تحت الأرض في أماكن مختلفة من قضاء الطارمية".

وتابعت "تأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات نوعية لقوات الحشد الشعبي في كشف اوكار فلول داعش الإرهابي وملاحقة عناصره المنهزمة واجهاض اي محاولة خائبة منهم لزعزعة الأمن والاستقرار في اي شبر من ارض الوطن".

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