2022/10/21 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

وثق مقطع فيديو لحظة إضرام رجل أمريكي النيران في مطعم يقدم وجبات هندية بعدما لم يتمكن من الحصول على وجبة (برياني دجاج)

حيث أصيب الرجل بالغضب الشديد وخرج من المتجر بعد أن علم أن الوجبة بنفاذ الوجبة من المطعم بالفعل، فقرر إحضار جالون من البنزين وسكبه على واجهة المطعم وحرقه

الرجل الذي يبدو بأنه تحت تأثير الكحوليات، قام بإشعال النيران في المطعم ولكنه أصاب نفسه بالنيران أيضًا، ليتم القبض عليه بعدها بسهولة من قبل الشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل غاضب يضرم النيران في مطعم بسبب نفاذ وجبته المفضلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل غاضب يضرم النيران في مطعم بسبب نفاذ وجبته المفضلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).