وزارة جديدة قد تولد في حكومة السوداني ستكون من حصة البارتي

2022/10/21 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن المكون الكردي كاروان علي اليوم الجمعة، عن احتمالية استحداث وزارة جديدة في الحكومة المقبلة ستكون من حصة الديمقراطي الكردستاني، في الوقت الذي سيحصل الكرد على 4 وزارات، والسنة على 6 وزارات، والشيعة على 12 وزارة.

وقال كاروان في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هنالك تفاهمات على توزيع المقاعد والوزارات لتكون نفس الحصص السابقة وفق العرف المتبع بحيث تكون وزارات معينة للمكون الشيعي وأخرى للكرد والسنة".

وبين أن "حصة المكون الكردي ستكون ثلاث وزارات أو اربعة في حال تم استحداث وزارة باسم وزارة البيئة التي هي حالياً جزء من وزارة الصحة"، مبينًا أن "الخارجية والعدل والإعمار والإسكان والبيئة إذا ما استحدثت ستكون من حصة الكرد، حيث سيحصل الاتحاد الوطني على وزارة العدل، فيما سيحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على بقية الوزارات".

وبموجب نظام النقاط الذي يجري عليه العرف السياسي منذ 2003، فأن الإطار التنسيقي الممثل للشيعة سيحصل على 12 وزارة هي: الداخلية والمالية والنفط والتعليم العالي والزراعة والموارد المائية والنقل والرياضة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والكهرباء والاتصالات، فيما سيحصل السنة على ست وزارات هي الصناعة والتجارة والتخطيط والدفاع والثقافة والتربية، فيما حصلت الأحزاب الكردية على ثلاث وزارات هي العدل والخارجية ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وربما وزارة البيئة في حال استحداثها.

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