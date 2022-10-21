2022/10/21 | 19:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة 10/21/2022، عن الشروط التي يحب...

ظهرت المقالة الوزراء الجدد أمام اختبار الشروط ..



والسوداني رفض أغلب مرشحي السنة أولاً على المسلة.

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