2022/10/21 | 19:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلنت وزارة الخارجية، الجمعة 10/21/2022، عن تسلّمها 6 قطع أثريَّة تم...

ظهرت المقالة العراق يتسلّم 6 قطع أثرية من تركيا تعود للعصرين العباسي والسومري أولاً على المسلة.

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