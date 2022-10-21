مجلس الخدمة يواصل تدقيق استمارات التوظيف

2022/10/21 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي، اليوم الجمعة، على استمرار لجنة تدقيق استمارات المتقدمين للتعيين على الدرجات المعلنة لذوي المهن الصحية الساندة،

وقال اللهيبي في بيان صحفي، أن “الفريق المختص مثابر لليوم الثالث على التوالي في عملية تدقيق البيانات لغرض انجاز المهمة في أسرع وقت”.

وأشار اللهيبي إلى “مواصلة الفريق عمله حتى في عطلة يومي الجمعة والسبت، وذلك بهدف الانتهاء من تدقيق الاستمارات والانتقال الى مرحلة الاختبار”.

واكد ان “المجلس قد اغلق باب التقديم على استمارة التوظيف بنهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء الموافق التاسع عشر من شهر تشرين الأول الجاري”.

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