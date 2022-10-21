2022/10/21 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب ضرغام المالكي، اليوم الجمعة، قائد العام للقوات المسلحة بتفعيل نظام البديل للقوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية.

التالي

منذ 44 دقيقة

نائب يوجه 3 رسائل عاجلة بعد هجوم “وقف ديالى”

منذ ساعة واحدة

قيادي في الفتح: السوداني سيشكل لجنة مركزية لحل ملف” الهول السوري”

منذ ساعتين

نائب عن القانون: لا جلسة غداً وبيع مناصب بكابينة السوداني تضليل وشائعات

منذ ساعتين

العراق يتسلّم قطعا أثريَّة تم ضبطها في إسطنبول

منذ ساعتين

مكتب السوداني يوجه دعوة بشان الاشخاص او الجهات التي تتحدث بأسمه

منذ 4 ساعات

رئيس الجمهورية يتلقّى برقية تهنئة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

منذ 5 ساعات

السوداني يبحث مع النجار أهم المعوّقات التي تواجه عمل هيئة الاستثمار

منذ 6 ساعات

السفيرة الاميركية: جاهزون للعمل مع السوداني

منذ 9 ساعات

السوداني: الإتفاق بين كتل الإطار يتضمن منح الفرصة لطرح مرشحي الوزارات

منذ 20 ساعة

محلل سياسي: خياران لكابينة السوداني في جلسة البرلمان السبت

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. برلماني يطالب القائد العام للقوات المسلحة بتفعيل نظام البديل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. برلماني يطالب القائد العام للقوات المسلحة بتفعيل نظام البديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).